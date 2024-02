Prasówka z całego tygodnia 11.02.2024 w Kaletach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Kalety, 11.02.2024. 4.02 - 10.02.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jak słynne polskie zamki wyglądały dawniej – w czasach PRL albo jeszcze przed II wojną światową? Możemy to sprawdzić dzięki zdjęciom, wykonanym przez naszych rodziców, dziadków i pradziadków, których zamki fascynowały tak samo przed wiekiem, jak nas dzisiaj. Zapraszamy do fascynującej galerii starych zdjęć polskich zamków. Przekonajcie się, jak słynne zabytki się zmieniły i jakie historie mają do opowiedzenia.

Po pachnącej rekordem edycji #FoodSmellsGood największe wydarzenie kulinarno-towarzyskie połączy wyjątkowe doznania kulinarne z siłą pozytywnych newsów! W tegorocznej odsłonie Festiwalu, aż 400 restauracji z całej Polski zamienia się w foodowe redakcje, tworząc niepowtarzalne doświadczenia kulinarne, gdzie każde danie stanie się sensacją. W festiwalowej cenie spróbujesz autorskiego trzy daniowego menu z cocktailem, które powstało w oparciu o najnowsze trendy. Rezerwacje kulinarnych sensacji już wystartowały na https://RestaurantWeek.pl/.