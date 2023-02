Przegląd prasy z tygodnia 12.02.2023. Co działo się w Kaletach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Kalety, 12.02.2023. 5.02 - 11.02.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Rządowa dopłata do energii przewiduje m.in. zamrożenie cen prądu w 2023 roku w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej na obecnym poziomie do progu 2000 kWh, co jest porównywalne do średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym. Wiele rodzin w Polsce może jednak skorzystać z większego limitu ceny gwarantowanej za prąd. Zobacz, komu przysługują preferencyjne warunki. Sprawdź, jakie zużycia roczne są brane pod uwagę, żeby uzyskać niżą taryfę na prąd i zmniejszyć rachunki za energię elektryczną.

Ogród botaniczny w Hamburgu po raz kolejny ogłosił laureatów konkursu na „Trującą roślinę roku”. Wśród nich pojawiło się popularne warzywo, po które sięgamy na co dzień. Choć jedzone w odpowiednim czasie jest prawdziwą bombą witaminową, to zebrane i podane o złej porze, może być trujące. Która roślina zajęła pierwsze miejsce na niechlubnym podium w 2023 roku?