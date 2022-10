Rowerem do 36 km od Kalet. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 5 - 6 listopada?

Kolejna wyprawa i już wiem, że nie ostatnia, w poszukiwaniu szybów kopalnianych. Pogoda niezbyt łaskawa, ciągle mgła więc i zdjęcia szaro-bure. Cieszę się z odnalezienia kilku dekli po szybach, jeszcze istnieją :-) . Jak zwykle w tej okolicy napotkałem kilka kochrów. Jest ich naprawdę sporo, czytałem że około 150 sztuk i to nie jest ostateczna liczba. Wycieczka rowerowa raczej skierowana do zapaleńców poszukiwań w terenie śladów przeszłości :-) . W okolicy upadowej III niestety brak ścieżek i trzeba kilkadziesiąt metrów przebyć piechotą - latem zapewne jest to miejsce prawie nie do przebycia. I tak polecam, każdy powód jest dobry aby trochę pokręcić na rowerze :-) Nawiguj

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 36 km od Kalet, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Czerwony szlak okrężny wokół Jaworzna - brzmi zachęcająco ale muszę przyznać, że szlak turystyczny pieszy jako pętla nie istnieje. Są odcinki, które nadają się do poprawy, a nawet wyznaczenia nowego szlaku. Oznakowanie miejscami nie istnieje, a to które zastaniemy, nadaje się wyłącznie do poprawy. Dawno się tak nie zmęczyłem psychicznie :-) . Szlak wymaga dużej uwagi aby go nie zgubić i wcześniejszego zaopatrzenia w mapy itp. Mimo sprawdzenia szlaku wg trzech map doszedłem do wniosku, że nikt tak naprawdę nie wie, jak przebiega szlak czerwony :-). Ale w końcu udało się i jak na razie mam dosyć okolic Jaworzna :-).

Na szlaku spotkamy aż pięć tras rowerowych, które będą nam czasami towarzyszyć : czarny, niebieski, żółty, zielony i czerwony. Początek/koniec szlaku znajduje się przy dworcu PKP Jaworzno-Szczakowa - oczywiście nie znalazłem oznakowania :-(. Zaznaczyłem miejsce, które należy ominąć aby się nie zdenerwować :-) Czy poleciłbym traskę ? Teraz tak :-) bo już ją znam i bym się nie pogubił :-) . 71% traski to bezdroża.

