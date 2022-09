Rowerem do 36 km od Kalet. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 17 - 18 września?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Kalet

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 36 km od Kalet, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 74,48 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 1 109 m

Suma zjazdów: 1 112 m

Aza poleca trasę mieszkańcom Kalet

Piękna pogoda pozwoliła na koleją wycieczkę ścieżkami rowerowymi, duktami leśnymi itp. Traska przypomina słonia z uniesioną trąbą, więc stąd jej nazwa :-). Można zobaczyć kilka fajnych miejsc, np. bunkry; wspaniałą przyrodę o tej porze, a także pozostałości po obiektach przemysłowych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście traskę polecam przejechać w porze suchej :-).Traska przebiega w 54 kilometrach po nawierzchni utwardzonej (ścieżki rowerowe, drogi asfaltowe itp.).

