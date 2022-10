Ścieżki rowerowe do 36 km od Kalet. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 8 - 9 października?

Wycieczki rowerowe w okolicy Kalet

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 36 km od Kalet, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 28,21 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podjazdów: 230 m

Suma zjazdów: 226 m

Rowerzystom z Kalet trasę poleca Shadow125

Pogoda średnia ale w domu nie ma co siedzieć. Wybór padł na Sodową (Sadową) Górę w Jaworznie. Mniejsza o nazwę ważne jest, że na terenie nieczynnego kamieniołomu powstał Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera. Trasa prowadzi bocznymi drogami a na terenie Jaworzna ścieżkami rowerowymi dobrze oznaczonymi, no może z małymi wyjątkami. Na trasie spotykałem sympatycznych rowerzystów (jednego nawet uchwyciła kamera - pozdrawiam) nie obeszło się oczywiście bez pozdrowień. W pewnym momencie szlak skręca w prawo i wjeżdżamy w "inny świat" można nawet odpocząć na belce. Po drodze zauważyłem tablicę pamiątkową "Progresywne Więzienie dla Młodocianych Przestępców – istniejące w latach 1951–1956 w Jaworznie więzienie dla młodocianych więźniów politycznych. cyt. Wikipedia". Po przebiciu się przez pola dotarłem do GEOsfery. Tam już tylko atrakcje, w praktyce można spędzić cały dzień. Polecam trasę wszystkim.

