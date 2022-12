Ścieżki rowerowe do 36 km od Kalet. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 10 - 11 grudnia?

Wycieczki rowerowe w okolicy Kalet

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 36 km od Kalet, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 63,12 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 1 158 m

Suma zjazdów: 1 133 m

Antares poleca trasę mieszkańcom Kalet

Podstawą trasy miały być szlaki turystyczne z Gliwic na Zabrze-Rokitnicę i dalej z Bytomia-Miechowic na Dolomity pod Tarnowskimi Górami. W Miechowicach odbiłam na osiedle by zobaczyć ruiny pałacu miechowickiego. A w okolicach Suchej Góry spotkałam rowerzystkę, która zna te tereny jak własną kieszeń i poprowadziła mnie na Dolomity trasą nieco inną niż prowadzi szlak turystyczny, za to miał mieć lżejsze zjazdy i podjazdy niż trasa "oficjalna". Dziewczyna okazała się być podobnym do mnie rowerowym włóczykijem i przemiłą towarzyszką drogi, tak więc w rezultacie jechałyśmy razem kawał trasy do zjazdu z DK78 na Stolarzowice. Chciałam jeszcze kontynuować szlakiem turystycznym, ale to by znacznie wydłużyło drogę powrotną. A żar lał się z nieba jak szalony więc lepiej było ciąć najbliższą drogą :). Tak więc trzeba było się przeprosić z DK78, acz asfalt był tak nagrzany, że aż parowało. Bardzo udana wyprawa, między Zabrzem-Miechowicami świetna dłuuuga ścieżka rowerowa, w miechowickich lasach kolejna ścieżka rowerowa poprowadzona przez lasy, świetnie oznaczona plus tablice z mapkami tras rowerowych. Przekonałam się też, że w podróży można spotkać naprawdę ciekawe osoby, pokrewne duszyczki z zaszczepionym szwendactwem rowerowym :). Trasę oznaczam jako trudną ze względu na kilometraż połączony z konkretnymi podjazdami, zwłaszcza w rejonach Tarnowskich Gór.

